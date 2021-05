Luzzati: Genova celebra i cento anni della sua nascita tra eventi, mostre e concerti

Genova. Le facciate di Via Garibaldi che, per due mesi, si trasformeranno in una galleria d’arte a cielo aperto, con musica e immagini delle sue opere più conosciute, ma anche l’inaugurazione di Casa Luzzati a Palazzo Ducale, una mostra interattiva alla Borsa, oltre a una grande parata con attori, danzatori e saltimbanchi, e a una o spettacolo, ispirato al sul Flauto Magico, nel parco di Villa Galliera, a Voltri. Genova celebra così Lele Luzzati, nel centenario della sua nascita, con un fitto programma di eventi per rendere omaggio al grande artista genovese, scomparso il 26 gennaio 2007.

... » Leggi tutto