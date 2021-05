Molini di Triora, il consigliere Becciu contro Sindaco e segretario comunale «Arroganti e dittatoriali»

Molini di Triora. «Durante l’ultima seduta Consigliare del 27 maggio 2021 infatti, abbiamo assistito all’ennesimo comportamento arrogante e dittatoriale del Segretario Comunale dott.ssa Giulia Colangelo, sempre avvallato dal Sindaco Sasso». Parole forti quelle del consigliere comunale d’opposizione (del quale è anche capogruppo) Antonio Mario Becciu, che ci scrive con l’intenzione di rendere noti quelli che lui ritiene «gli ennesimi atteggiamenti ostruzionistici posti in essere dall’Amministrazione “guidata” dal sindaco Sasso per il tramite della Segretaria Comunale, la quale sembra agire come il 9° consigliere di maggioranza».

