San Biagio della Cima. E’ stato trasportato dall’elicottero del 118 all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure l’uomo rimasto ferito, verso le 12.45, dopo essere stato sbalzato dal trattore che stava guidando. E’ successo in una campagna nella zona di via Nostra Signora dei Dolori e sembra che il mezzo di lavoro, per cause da stabilire, si sia ribaltato.

... » Leggi tutto