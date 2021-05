Scuola, il ministro Bianchi sulla ripartenza a settembre: “Tutti in classe e in sicurezza”

Liguria. Sta per terminare l’anno scolastico, ma si spensa già a settembre e a come sarà la ripartenza. Gli studenti saranno in classe o qualcuno rimarrà a casa? Secondo Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, in visita a Genova per l’evento Scuola Arte Cultura promosso dal Teatro Nazionale alla Corte per celebrare il 2 giugno, “saranno in classi aperte, in una classe che deve scoprire la città, in una classe che, come stiamo facendo nella nostra estate a scuola, sta scoprendo che la scuola non è un posto chiuso ma un posto aperto”.

