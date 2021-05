Vaccinazione nei luoghi di lavoro: accordo tra sindacati e Confindustria

Genova. Cinquemila vaccini a settimana saranno a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori della Liguria. Questa mattina le organizzazioni sindacali Cgil Cisl Uil Liguria, Regione Liguria Confindustria Liguria ANMA (Associazione nazionale Medici d’Azienda e Medici Competenti) hanno siglato un accordo per garantire una maggiore efficienza nelle procedure di vaccinazione per le lavoratrici e dei lavoratori della Liguria. L’accordo, addendum al Protocollo di intesa del 6 maggio 2021, sarà reso operativo dalla data di pubblicazione del prossimo bando, e prevede che oneri e responsabilità, salvo la fornitura dei vaccini e dei dispositivi per la somministrazione, saranno a carico delle imprese.

... » Leggi tutto