Genova. La Liguria continua a vaccinare anche i più giovani: nel secondo Vaccine Day aperto ieri in Liguria, gli over 18 hanno aderito entusiasti alla chiamata volontaria per AstraZeneca o Johnson&Johnson, facendo registrare il boom di prenotazioni già alle 23, con il J&J che in Asl1 e in Asl3 è andato esaurito in meno di un’ora.

