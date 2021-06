Editoria, il presidente della Regione Liguria Toti: «Oggi più che mai è fondamentale un’informazione forte e libera»

Genova. «Mai come in questo momento in cui l’Italia e la Liguria si apprestano a ripartire, il nostro Paese ha bisogno di un’informazione forte, libera e pronta a formare sempre di più un’opinione pubblica consapevole. Il lavoro giornalistico va tutelato e ora più che mai chi produce informazione, dopo un periodo così delicato come quello della pandemia, deve ricevere quell’attenzione che merita e vedere riconosciuti i propri diritti». Così dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in vista del presidio, oggi pomeriggio, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria e dall’Associazione Ligure Giornalisti davanti alla Prefettura sulla crisi dell’editoria.

