Festa della Repubblica, Coldiretti: “E’ boom di scampagnate e gite fuori porta”

Liguria. Con la festa della Repubblica che cade a metà settimana è boom di scampagnate e gite fuori porta per la giornata di domani, grazie anche alla ripartenza dei circa 600 agriturismi ed ittiturismi liguri, per il via libera ai pasti anche al coperto. Se 9 milioni di italiani più fortunati hanno approfittato del lungo ponte del 2 giugno per un primo momento di vacanza, la grande maggioranza, secondo Coldiretti, si accontenta di una scampagnata o di una gita fuori porta al mare o in campagna con rientro in giornata per la mancanza di tempo disponibile.

... » Leggi tutto