Garante degli anziani, l’idea nata a Genova diventa una proposta di legge nazionale

Genova. Istituire un garante per i diritti delle persone anziane per assicurare la parità di accesso ai servizi, la partecipazione e l’inclusione sociale, nella convinzione che si tratta di una fascia di popolazione fondamentale per il benessere di tutta la società. È l’oggetto di una proposta di legge firmata dalla deputata di Forza Italia Cristina Rossello e presentata oggi a Genova, prima città italiana che si appresta a istituire questa figura grazie all’iniziativa del capogruppo azzurro Mario Mascia in Consiglio comunale.

... » Leggi tutto