Imperia, il sindaco Claudio Scajola taglia il nastro di una nuova gelateria

Imperia. Il sindaco Claudio Scajola, intervenuto all’inaugurazione di una gelateria al Parasio, la prima, ha scritto sul proprio profilo Facebook: «Un’altra attività aperta al Parasio! Per un sindaco, soprattutto in questo momento storico, vedere un’attività che apre è sinonimo di festa. Sono davvero felice che l’iniziativa Viva Parasio abbia portato già quattro nuove aperture nello splendido centro storico di Porto Maurizio e che altre abbiano già manifestato il loro interesse. Abbiamo esteso questa iniziativa, che prevede contributi a fondo perduto ed esenzioni sulle tasse comunali per chi apre un’attività nei centri storici, anche negli antichi borghi che hanno dato vita a Imperia con la loro unione. Vogliamo una città viva in ogni suo angolo e stiamo dando a chi ha voglia di intraprendere un aiuto concreto per poterlo fare».

