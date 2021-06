Monaco, al via la 18esima edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie

Monaco. E’ iniziata la 18a edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, l’evento ideato e presieduto da Ezio Greggio, che si svolge dal 31 maggio al 5 giugno 2021 nel Principato di Monaco.

La conferenza stampa di presentazione si è svolta al Monte-Carlo Fairmont Hotel martedì 1° giugno, nel rispetto delle regole sanitarie: «Felici di essere riusciti a realizzare anche questa edizione in un contesto non facile – ha esordito Ezio Greggio – Come si dice per lo spettacolo, anche la Commedia deve continuare, The Comedy must go on, perché questo è il genere che ha sempre raccontato meglio la nostra storia».

