Alassio. Questa sera al Sandro Ferrando di Alassio non sarà una sfida di uno dei campionati di categoria ancora in corso ad appassionare i tifosi, bensì un’iniziativa benefica patrocinata dall’associazione “Giovani Alassio” per raccogliere dei fondi da devolvere alla Croce Bianca della cittadina amministrata da Melgrati.

... » Leggi tutto