Autostrade, Tosi (M5S): “Lunedì tornano i cantieri. Tregua finita. Cosa farà Toti ora?”

Liguria. “Il 9 aprile, la giunta sorprese tutti (peraltro favorevolmente) dichiarando che in Regione si era svolto un incontro con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e le concessionarie dei tratti autostradali liguri per discutere della programmazione dei cantieri in corso in Liguria. Il presidente fece intendere di aver trovato la quadra affinché l’utenza non dovesse subire disagi. Pochi giorni dopo quell’annuncio, la rete regionale andò in tilt da Levante a Ponente, con code chilometriche. Al che abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti per conoscere il numero delle riunioni che si sarebbero tenute dall’inizio dell’anno con i concessionari. E richiesto copia dei relativi verbali”.

