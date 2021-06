Camporosso. La Federazione Italiana Football Sala è lieta di comunicare la ripartenza delle attività nella Regione Liguria: domenica 13 giugno verrà organizzato presso il Centro Sportivo Comunale di Camporosso, in collaborazione con l’U.S. Camporosso, una giornata di stage per le rappresentative regionali liguri con il seguente programma:

... » Leggi tutto