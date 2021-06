Sanremo, inaugurata al Sud Est la scritta “Nessuno è Straniero”

Sanremo. E’ stata presentata ufficialmente stamattina in via Salvo D’Aquisto la scritta “Nessuno è Straniero”, dedicata a tutti i migranti che cercano speranza in Italia e in particolare alla memoria di Moussa Balde, l’africano linciato a Ventimiglia per aver tentato di rubare un cellulare e poi suicida a Torino. L’iniziativa si deve alle Sardine Ponentine, con il patrocinio del Comune, del PD e dell’Anpi. LA scritta è stata progettata dal partigiano Alfredo Schiavi e realizzata da lui con l’aiuto di molti studenti.

... » Leggi tutto