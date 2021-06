Sanremo, scritta “Nessuno è Straniero” criticata. La replica delle 6000 Sardine Ponentine

Sanremo. «Sono curiosi e deprimenti i meccanismi pavloviani che si scatenano quando si intende a dare voce ed espressione a quei “corpi intermedi” che rappresentano un giacimento prezioso di energie morali. Le sole che ci rimangono per rivitalizzare davvero la politica (con la P maiuscola) del paese. Io sono Claudio Mastrantuono e sono stato autorizzato dagli Uffici Comunali in qualità di “artista di strada” perché le Sardine non esistono. Le Sardine non hanno una struttura, non sono associazione, non hanno cariche o ruoli, non hanno uno statuto, ma come dice il nostro Manifesto Valoriale “Le Sardine non esistono, esistono le persone”. Da quand’è che non sentivo di mettere al centro la persona! In un sistema di valori dove si è a difesa della Costituzione e di una politica in grado di raggiungere compromessi senza compromettersi, fatta di confronti onesti, informati, competenti, educati, e ragionevoli sulle vere questioni che preoccupano tutte le persone e chiunque agisca in maniera democraticamente attiva è funzionalmente una Sardina. Dunque aderendo al Manifesto ed essendo una persona, io sono una Sardina. In merito alla querelle nata sulla nostra iniziativa “Nessuno è straniero” organizzata con l’ANPI di Sanremo, non intendo parteciparvi. Ci siamo definiti “corpo intermedio” perché quando funzionavano i corpi intermedi i cittadini si sentivano protagonisti, non solo voti. Prendevano iniziative, venivano considerati importanti» – dichiara Claudio Mastrantuono di 6000 Sardine Ponentine riferendosi alla polemica nata per la scritta “Nessuno è Straniero” presentata oggi in via Salvo D’Aquisto a Sanremo.

