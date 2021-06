Savona 2021, Toti: “Di Amoretti ho perso le tracce. Caprioglio? Bisogna che sia convinta”

Savona. “Se ho più chiamato Amoretti? Di lui ho perso le tracce. Penso stia bene…”. Così, con un pizzico di ironico stupore, risponde il governatore della Regione Giovanni Toti a chi gli chiede se il dialogo con Dario Amoretti, qualche mese fa indicato come possibile candidato sindaco per il centrodestra a Savona, sia ancora in corso. Parole che sciolgono in parte la matassa sulle prossime elezioni nella città della Torretta: non sembrano esserci più dubbi, il candidato Amoretti esce dai giochi.

... » Leggi tutto