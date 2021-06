Acque e reflui inquinati a Vado Ligure, EcoSavona replica: “Nessun rischio di contaminazione”

Vado Ligure. “In merito a quanto uscito oggi sugli organi di stampa, Ecosavona precisa che il 23/05/2021, da un tombino presente lungo la condotta fognaria – nella quale recapitano anche i reflui della discarica di Boscaccio – posto in area esterna a quella di competenza Ecosavona, a causa di un’ostruzione naturale in un tratto di condotta posta a valle di tale tombino, si è avuta una fuoriuscita di liquame, che ha interessato il sottostante rio Mulini e, da qui, il torrente Segno”. Lo afferma, in una nota, Ecosavona.

