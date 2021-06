Savona. “Il Pd, che insieme al M5S in un anno e mezzo di governo non ha fatto nulla per il territorio, non sa neanche che il ministero competente su Funivie Savona é quello delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili (Mims) e non quello dello Sviluppo economico perché si tratta di due infrastrutture (una concessionaria e l’altra per la ricostruzione)”.

... » Leggi tutto