La denuncia della Fials: “Agli eroi del Covid indennità non pagate, vergognatevi tutti”

Liguria. “Da mesi siamo impegnati nella campagna vaccinale. Il contratto nazionale e le leggi dello Stato prevedono che a fronte del lavoro eseguito vengano pagate le relative indennità legate alla presenza. Per avere queste retribuzioni nel 2020 abbiamo dovuto attendere mesi e oggi, da gennaio a maggio 2021, con i reparti pieni di Covid, i pronto soccorso e le rianimazioni in tensione, e la domiciliare con migliaia di casi da seguire, le indennità non vengono pagate. Vergognatevi tutti, aziende e istituzioni“. È quanto denuncia il sindacato degli operatori sanitari Fials, che annuncia lo stato di agitazione per il settore. ”

