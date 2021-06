Liguria sempre più in vetrina: il nuovo spot di Decathlon è girato a Sestri Levante

Sestri Levante. La Baia del Silenzio, Sestri Levante e Riva Trigoso sono lo sfondo per il nuovo spot di Decathlon in onda sulle principali televisioni nazionali a partire dal 2 giugno 2021. A produrlo è l’agenzia di comunicazione genovese Meloria con il claim “Estate ad ogni costa”. Un’ulteriore vetrina per la nostra regione oltre alle varie produzioni cinematografiche (tra cui l’attesissimo Luca della Pixar, capolavoro d’animazione che non cita esplicitamente la Liguria ma la riproduce fedelmente in vari aspetti).

