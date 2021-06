Sanremo. La Sanremese Calcio comunica che in occasione della gara tra i biancoazzurri e il Fossano, in programma domenica 6 giugno alle 16, lo stadio Comunale riaprirà ai tifosi con la capienza limitata del 25% nel settore Gradinata, in quanto permane l’inagibilità della Tribuna.

