Sona, la voce del capitano Gecchele: “Giocare con Maicon è uno spasso, bellissima esperienza”

Alassio. Come noto ieri, 2 giugno, per gli alassini non è stata soltanto una giornata in cui ricordare la fondazione della nostra repubblica. Allo stadio Sandro Ferrando è infatti andata in scena la raccolta fondi benefica organizzata da “Giovani Alassio”, associazione presieduta dall’energico Giacomo Aicardi. Per l’occasione si sono sfidate Baia Alassio e Sona, due società appartenenti a categorie differenti che hanno però accolto di buon grado di misurarsi tra loro.

