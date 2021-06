Under 18 Eccellenza: Vado torna alla vittoria nella trasferta a Tortona

Vado Ligure. Trasferta a Tortona per l’Under 18 Eccellenza biancorossa. Inizio soporifero per Vado, con ritmi da partita scapoli-ammogliati e difesa passiva che concede agli avversari di prendere comodamente la mira e tirare con percentuali altissime. In pratica i pappagalli stanno a guardare Derthona giocare. Dopo poco più di cinque minuti, con 15 punti subiti, diventa necessario un time-out per dire delle ovvietà, le scorie della batosta precedente sono ancora ben presenti.

