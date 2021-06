Genova. Vaccinare gli invisibili presenti in Liguria con il monodose Johnson, coinvolgendo le associazioni e la rete dei servizi sociali per intercettare chi non è noto al sistema sanitario regionale. E’ la proposta lanciata attraverso l’agenzia Dire dal capogruppo del Partito democratico in consiglio regionale della Liguria, Luca Garibaldi.

