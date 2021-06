Vaccino per tutti, la Liguria parte ma senza fretta: dal 7 giugno si procede a scaglioni

Genova. Da oggi in tutta Italia le Regioni possono aprire le vaccinazioni anti-Covid per tutte le fasce d’età a partire dai 12 anni. Non sarà così tuttavia in Liguria, dove ieri il presidente Toti ha confermato che si partirà il 7 giugno mantenendo un sistema a scaglioni di cinque anni per evitare di ingolfare il sistema di prenotazione, mentre per gli adolescenti bisognerà mettere a punto una linea ad hoc col coinvolgimento dei pediatri di libera scelta.

“Stiamo facendo in queste ore la programmazione, partiranno tutti nel giro di 10 giorni – ha detto stamattina Toti intervenendo ad Agorà su Rai3 – ma non facciamo gare sul niente. Nella mia regione si somministra il 96-98% dei vaccini consegnati. Non è che se ora dico ai 12enni di chiamare sul cellulare ho un vaccino da dargli. Finché non avremo la programmazione delle scorte per giugno-luglio non potremo fare neanche una sensata agenda di prenotazioni. Aprire le prenotazioni con largo anticipo per dire che non sappiamo quando faremo il vaccino è sostanzialmente inutile”.

