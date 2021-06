Ad Anna, 27 anni, la dose numero 1.000 di vaccino in Liguria

Liguria. “Mi vaccino per tutelare me e chi mi sta vicino”. Anna ha 27 anni, studentessa di architettura, e questa mattina si è presentata all’hub vaccinale della fiera di Genova per ricevere la sua dose di Astrazeneca. E’ una dei tanti giovani che hanno scelto un vaccino di tipo cold in forma volontaria. Ma soprattutto è, simbolicamente, la cittadina a cui è stata somministrata la milionesima dose di vaccino in Liguria.

