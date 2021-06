Bus elettrici anziché filobus, ecco come funzioneranno: obiettivo primo cantiere nel 2021

Genova. Dal ministero non è ancora arrivato il via libera, ma il Comune tira dritto verso l’obiettivo: accantonare il filobus e puntare tutto sui bus elettrici con tecnologia flash charging per i quattro assi di forza del trasporto pubblico genovese (più il quinto, quello della Valpolcevera, protagonista di un progetto parallelo). Un cambiamento in corsa che, secondo le stime, consentirà di risparmiare circa 30 milioni di interventi infrastrutturali all’interno del finanziamento complessivo da 147 milioni già approvato dall’allora Mit.

