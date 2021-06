Genova. A partire da lunedì 7 giugno anche la Liguria sarà in zona bianca insieme ad Abruzzo, Umbria e Veneto. A confermarlo sono le agenzie di stampa secondo cui oggi il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un’ordinanza specifica come già accaduto la settimana scorsa per Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise.

