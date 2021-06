Entella, il presidente Gozzi premia Mancosu: “Grazie per questi anni passati insieme”

Chiavari. Matteo Mancosu ha sempre risposto presente. Gol pesanti e indimenticabili, come quello promozione segnato contro la Carrarese, o quello salvezza realizzato contro l’Empoli due anni fa, tutti e due, rigorosamente, al minuto numero 89. Matteo ha sempre onorato la maglia, uscendo fuori alla distanza e facendosi sempre trovare pronto nei momenti decisivi. Decisivo in campo, esempio per tutti nello spogliatoio con il suo impegno e la sua professionalità che non sono mai passati inosservati anche quando i risultati sono stati negativi. Per questo il presidente Antonio Gozzi, insieme a tutta l’Entella, ha voluto regalargli una targa ricordo per essere entrato, di diritto, nella storia del club.

