La Pro Recco ha la meglio sul Barceloneta: raggiunta la finale di Champions League

Recco. Una Pro Recco immensa sconfigge i campioni di Spagna del Barceloneta e vola in finale di Champions League: a Belgrado i biancocelesti si impongono per 12-10. I ragazzi condotti da Hernandez soffrono in avvio, ma poi sistemano la difesa e abbattono la resistenza spagnola con Mandic, quattro gol, vero e proprio trascinatore. Domani, alle 20,30, la finale contro la vincente di Ferencvaros e Brescia.

