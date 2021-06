La Sanremese ha un nuovo presidente: «La B la categoria giusta, unificare settori giovanili»

Sanremo. Passaggio di consegne ufficiale all’ora di pranzo tra l’ex patron della sanremese Marco Del Gratta e il nuovo presidente, l’imprenditore torinese Alessandro Masu. «La Sanremese – ha detto Masu – era la piazza più ambita per fare calcio nel Ponente per questo l’ho scelta, oltre ad aver ricevuto le consegne da una dirigenza seria, come ha dimostrato l’assenza di qualsiasi tipo di ombra nei bilanci. Credo che la serie cadetta sia la più indicata per questa città. Non chiedo il contributo economico delle istituzioni ma l’appoggio del Comune, in particolare in quanto all’impiantistica. E’ necessario unire i settori giovanili di tutta la provincia se si vuole pensare in grande».

