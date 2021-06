Genova. Al mattino cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi sull’intera regione. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne, non si escludono locali piovaschi sulle Alpi Liguri. Lungo la costa tempo generalmente soleggiato con velature in graduale aumento a partire da ponente.

