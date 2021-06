Turismo, bonus per le aziende che assumono in Liguria: in arrivo bando da 1,9 milioni

Genova. La giunta regionale della Liguria, su proposta dell’assessore regionale al Turismo e Lavoro Gianni Berrino, ha approvato oggi il bando per l’erogazione dei bonus assunzionali per le imprese del turismo in attuazione del Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo. A partire dal 22 giugno prossimo le imprese del comparto potranno presentare le domande per i bonus assunzionali che avranno una dotazione iniziale di 1,9 milioni di euro.

