Astrazeneca agli under60, Cambiamo!: “Amareggiati da chi squalifica il lavoro della sanità ligure”

Genova. “Rimaniamo stupiti e nel contempo amareggiati dal leggere quanto riportato oggi dal consigliere Ferruccio Sansa, che ha fatto copia e incolla di una lettera, neanche recente, di alcuni medici vaccinatori volontari sulla somministrazione con AstraZeneca agli under 60”: così il gruppo Cambiamo! in consiglio regionale replica all’ultimo atto politico dell’ex candidato presidente che ha annunciato un’interrogazione in merito.

