Bogliasco. Una nuova copertura per la piscina di Bogliasco, con un tetto mobile che si possa aprire nel periodo estivo rendendola fruibile dodici mesi l’anno e un progetto esecutivo per realizzarlo già pronto: è una delle novità per l’impianto sportivo del comune del levante genovese su cui sta investendo molto l’amministrazione comunale in accordo con il gestore Bogliasco 1951.

... » Leggi tutto