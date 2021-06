Carcare: è morto Stefano Ticineto, ex presidente della Pallavolo biancorossa e milite della croce bianca

Carcare. Storico presidente dell’Asd Pallavolo Carcare, nonché milite veterano della Croce Bianca: Stefano Ticineto per anni ha dedicato tempo e passione alle realtà associative carcaresi, e per questo era molto conosciuto in Val Bormida. Se ne è andato la notte scorsa per un malore, e di lui si ricorderanno anche tutte le fatiche letterarie che negli anni scorsi aveva scritto.

... » Leggi tutto