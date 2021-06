Covid, Toti: «Liguria torna in zona bianca, risultato straordinario. Riprendiamoci la nostra vita con prudenza»

Genova. «Da lunedì la Liguria sarà in zona bianca, è un risultato straordinario frutto dell’impegno di tutto i liguri, del nostro sistema sanitario, della campagna vaccinale, della capacità di tracciamento e dei corretti comportamenti individuali. Il mio appello è a non prenderlo come un risultato acquisito per sempre. Riprendiamoci la nostra vita, ma facciamolo con un po’ di prudenza». Così dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in vista del passaggio della Liguria in zona bianca.

