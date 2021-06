Dall’operazione Anidra alle truffe informatiche, dai reati ambientali alla droga: i carabinieri celebrano il 207° anniversario

Genova. Cerimonia anche a Genova nella caserma “Vittorio Veneto” di Sturla questa mattina per celebrare il 207° anniversario dalla fondazione dell’Arma dei carabinieri. Una cerimonia, ancora una volta in forma ridotta a causa dell’emergenza sanitaria. Il prefetto di Genova ed il comandante della Legione Carabinieri “Liguria Pietro Oresta hanno deposto una corona d’alloro al monumento ai Carabinieri Caduti. Presenti alla cerimonia anche il comandante provinciale di Genova Gianluca Feroce, una rappresentanza del personale della sede, dei carabinieri forestali, nonché del personale non più in servizio attivo dell’associazione nazionale carabinieri.

... » Leggi tutto