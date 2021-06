L’Europa chiude ai migranti sbarcati in Italia, Ventimiglia a rischio collasso

Ventimiglia. Nessun accordo sulla redistribuzione, nei Paesi dell’Unione Europea, dei migranti sbarcati in Italia. La Francia e la Germania, all’accorato appello dell’Italia, hanno risposto semplicemente “no”. Più benevoli stati come Irlanda e Lituania, che hanno dato disponibilità di accoglienza a dieci profughi ciascuno, mentre il ricco Lussemburgo si è fermato a due. E se l’Italia si ritrova ancora una volta sola a gestire il problema, Ventimiglia non è da meno con centinaia di stranieri che raggiungono la città nella speranza di attraversare illegalmente il confine, mettendo a rischio la propria vita e anche quella di altri, vista la sempre maggiore presenza di migranti in autostrada.

