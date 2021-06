L’Oasi del Nervia al centro di un tavolo per lo sviluppo e la tutela del sito naturalistico

Ventimiglia. Un tavolo tecnico e politico per scrivere il futoro dell’Oasi di Nervia si è riunito per la prima volta lo scorso 31 maggio: uno strumento importante, per scrivere il futuro della Zona Speciale di Conservazione dell’omonimo torrente, che ha visto protagonisti il vice sindaco di Ventimiglia Simone Bertolucci, il consigliere comunale Giuseppe Palmero (incaricato politiche ambientali e rapporti con le associazioni ambientaliste), il sindaco di Camporosso Davide Gibelli e i rappresentanti delle associazioni Enrico Carta, Andrea Floris, Rudy Valfiorito e Giuseppe Citino, esperti conoscitori dell’Oasi e attivi da anni per il suo sviluppo e la sua tutela.

