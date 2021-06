Me, myself & I = [We], dall’8 giugno prende il via la mostra fotografica del liceo artistico di Imperia

Imperia. La mostra “Me, myself & I = [We]”, in esposizione da martedì 8 a mercoledì 16 giugno alla Galleria Rondò, è il risultato di un progetto didattico sviluppato attorno ad una riflessione sul sé attraverso il tema dell’autoritratto fotografico, che ha coinvolto alcuni studenti del Liceo Artistico Statale di Imperia. Sulla base degli spunti suggeriti dalle lezioni teoriche, agli studenti è stato richiesto di indagare il concetto di identità nella società contemporanea, in rapporto al loro uso e consumo dei social network più utilizzati, Instagram su tutti. Gli esiti sono confluiti in un progetto fotografico autonomo che ha dato vita alla mostra.

