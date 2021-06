Sanremo, concorso internazionale Lions “Un poster per la Pace”: premiati i vincitori

Sanremo. Ogni anno i Lions club di tutto il mondo sono orgogliosi di sponsorizzare un concorso artistico giovanile

presso le scuole locali e i gruppi giovanili per incoraggiare i giovani di tutto il mondo ad esprimere la loro visione della pace. Nel corso degli ultimi 25 anni, al concorso hanno partecipato oltre quattro milioni di bambini provenienti da oltre 100 paesi. Il tema del 2020/ 21 è stato “La pace attraverso il Servizio” per i ragazzi che al 15 novembre 2020 avevano compiuto 11, 12 o 13 anni. I partecipanti hanno utilizzato tecniche diverse, pennarello, matita e pittura per esprimere il tema. I lavori creati sono unici ed esprimono le esperienze di vita e la cultura dei giovani artisti.

... » Leggi tutto