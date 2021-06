Genova. Una nuova fuga di gas è stata rilevata in questi minuti presso il cantiere della Fiera di Genova, obbligando alla chiusura del varco di accesso di levante. Per questo motivo l’ingresso all’hub vaccinale è stato spostato da via dei Pescatori, con un percorso sostitutivo gestito dalla polizia locale.

