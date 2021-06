Genova. Sarà un’altra estate senza funicolare per chi abita al Righi e sulle alture di Castelletto. Da oggi e per i prossimi tre mesi l’impianto speciale che sale da largo Zecca è chiuso per l’ultima fase di interventi di manutenzione straordinaria dopo i tre mesi di stop già subiti nel 2020.

