Ligorna, Alberto Saracco: “Nel primo tempo siamo stati un po’ leziosi sotto porta, al ritorno sarà una sfida tosta”

Genova. Ieri allo stadio di via Solimano è andato in scena l’atteso match che ha visto affrontarsi il Ligorna di mister Luca Monteforte e la Genova Calcio guidata da Beppe Maisano. Una sfida nella sfida quella tra i due allenatori, amanti della tattica riusciti a dar vita ad un incontro davvero divertente finalmente impreziosito da una cornice di pubblico degna di un grande evento come quello rappresentato da una finale playoff del campionato di Eccellenza.

