Savona. Un’unicità italiana in Liguria, e non stiamo parlando del pesto, bensì di un piccolo rettile che vive nell’entroterra savonese e sulle colline a ridosso del mare di Imperia e Sanremo. Il suo nome è Timon lepidus oppure lucertola ocellata e la nostra regione è la sua casa, un museo a cielo aperto per i visitatori naturalisti che hanno la possibilità di ammirarla sul nostro territorio.

... » Leggi tutto