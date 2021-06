Vado Ligure. Gli Under 15 Eccellenza della Pallacanestro Vado espugnano per 83-91 il sempre ostico Palacampus di Moncalieri ribaltando la sconfitta dell’andata e prendendosi la testa del girone B. La squadra di coach Prati è ad una partita dalle finals piemontesi in programma dal 18 al 20 giugno con le altre due vincenti dei gironi A e C, presumibilmente Biella e Collegno.

