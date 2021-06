16.600 assunzioni programmate dalle aziende liguri a giugno, Toti: “Segnale importante”

Genova. “Sono 16.600 le nuove assunzioni programmate dalle aziende liguri dell’industria e dei servizi per il mese di giugno. Più di 6.000 rispetto a maggio e più di 5mila rispetto allo stesso mese del 2020, oltre a essere addirittura meglio del giugno 2019 in era pre-covid con una previsione di 4.090 ingressi in più. Si tratta di segnali molto positivi che ci dicono quanto la Liguria sia pronta a ripartire e quanto le imprese abbiano voglia di scommettere sul proprio futuro e su quello del nostro territorio”.

