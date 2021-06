A Cervo la prima “Merenda nell’oliveto”

Cervo. Sabato 12 giugno si apre un weekend ricco di attività alla scoperta del borgo e del suo territorio. Il borgo, tra i più belli d’Italia, ospiterà la prima edizione della Merenda nell’Oliveta, iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’olio, e darà il via al calendario di visite didattiche organizzate dalla Proloco Progetto Cervo.

La Merenda nell’Oliveta sarà una giornata all’aria aperta da vivere all’insegna del relax e del divertimento, da soli o in famiglia, in coppia o con gli amici tra adulti e bambini. Sono tante le attività a cui si potrà partecipare in tutta Italia, riscoprendo il valore della convivialità e apprezzando l’olio extravergine di oliva prodotto nei territori olivicoli delle Città dell’Olio in abbinamento alle eccellenze gastronomiche locali. A Cervo il pomeriggio si svolgerà in collaborazione con Bas-Endas di Imperia e l’Asineria Margherita, ai piedi del Parco del Ciapa’.

